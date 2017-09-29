Путин объявил дисциплинарное взыскание министру транспорта Соколову

Президент России Владимир Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса России Максиму Соколову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее глава государства объявил Соколову «о неполном служебном соответствии» из-за ситуации с крахом авиакомпании «ВИМ-Авиа».

25 сентября 10-я в списке крупных авиакомпаний России «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок из-за отсутствия денежных средств. Согласно информации Росавиации, это случилось из-за задолженностей компании перед аэропортами и поставщиками топлива.

В отношении «ВИМ-Авиа» завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, компания продавала билеты, несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.

С 16 октября, согласно информации Росавиации, «ВИМ-Авиа» полностью прекратит перевозку пассажиров.