Роскомнадзор обвинил CNN International в нарушении закона о СМИ

Роскомнадзор заподозрил CNN International в нарушении российского закона о СМИ, сообщается на сайте ведомства.

Претензии связаны с лицензией телеканала на вещание в России.

«Компания CNN получила административное предупреждение за достаточно банальное нарушение: неправильные выходные данные, которые они по закону должны сообщать в эфире», — рассказал Интерфаксу глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Напомним, в 2014 году управляющая телеканалом компания Turner Broadcasting System Europe Limited объявила, что CNN прекращает вещание в России. Такое решение было принято из-за поправок в закон «О СМИ», предусматривающих сокращение доли иностранного капитала в любых средствах массовой информации, работающих на территории России, до 20%.

Однако в марте 2015 года телеканал получил универсальную лицензию на вещание сроком на 10 лет и возобновил работу в России.