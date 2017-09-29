СБУ: задержанный в Крыму «шпион» обвиняется в госизмене на Украине

Россиянин Дмитрий Долгополов, которого накануне задержали сотрудники крымского ФСБ по подозрению в шпионаже, обвиняется в госизмене на Украине. Об этом «Новой газете» сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).

«Он служил в военно-морских силах Украины в воинской части А-1743, располагавшейся в Симферополе. После оккупации Крыма не прибыл на территорию континентальной Украины для прохождения дальнейшей службы, а перешел на воинскую службу к государству-оккупанту. Против него, как и против других бывших украинских военнослужащих, изменивших присяге, возбуждено уголовное дело по ст 111 УК Украины «Государственная измена», — рассказали «Новой газете» в СБУ.

ФСБ в пятницу утром отчиталась о задержании в Крыму двух граждан России, «осуществлявших шпионаж в пользу Украины».

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Симферополе задержаны граждане Российской Федерации Сухоносова Анна Станиславовна и Долгополов Дмитрий Александрович. Последний проходит военную службу на территории Республики Крым, — говорится в заявлении спецслужб. — Указанные лица собирали и передавали спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей и соединений Черноморского флота. ФСБ России возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК России «Государственная измена».

По информации «Новой газеты», задержанные признали свою вину. На опубликованном ФСБ видео задержания Сухоносовой и Долгополова, мужчина говорит: «Меня задержали в связи с тем, что я передавал секретную информацию главному управлению разведки Министерства обороны Украины». По словам источников «Новой», осуществить передачу секретной информации Долгополову все-таки не удалось, была только попытка. Роль Сухоносовой в деле передачи секретных данных Украине ФСБ пока вообще не разъясняет.

В России за госизмену Дмитрию Долгополову грозит до 20 лет лишения свободы, в Украине — до 15.

Стоит отметить, что в российской армии майор Долгополов не был на хорошем счету. В феврале 2016 года военная прокуратура обращалась с иском против него в Севастопольский гарнизонный военный суд. Надзорное ведомство утверждало, что Долгополов причинил материальный ущерб управлению финансового обеспечения Министерства обороны РФ. Подробности дела неизвестны.

Об Анне Сухоносовой известно и того меньше. В 2015 году человек с такими инициалами искал работу администратором гостиницы в Крыму. В 2006-2008 годах соискатель училась в языковой школе Австрии, и в совершенстве владеет немецким языком. Также один год Анна Сухоносова работала бухгалтером.

Родственники Дмитрия Долгополова сообщили «Новой газете», что ничего не знают о том, где он сейчас, и все ли с ним в порядке. Его брат Андрей сейчас вылетает из Санкт-Петербурга, чтобы разбираться в ситуации. По словам знакомого Долгополова Дмитрия Нефедченко, задержанный военный «всегда был патриотом России».