В Нижнем Новгороде задержали главу федерального штаба Навального

Главу федерального штаба политика Алексея Навального Леонида Волкова задержали в Нижнем Новгороде. Об этом он сообщил в своем твиттере.

Волкова задержали в отделе полиции, куда он пришел, чтобы написать заявление на полицейских, разобравших сцену для митинга Навального в Нижнем Новгороде.

По его словам, сейчас на него составляют протокол по ст. 20.2.8 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга). По этой статье ему грозит штраф от 150 до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 30 дней.

Ранее в пятницу в Москве около дома задержали самого Навального. Сейчас он находится в ОВД «Даниловский», на него также составили протокол по ст. 20.2.8 КоАП. В ближайшее время материалы будут переданы в суд.

Политик собирался выехать в Нижний Новгород, чтобы провести там встречу с избирателями. При этом власти города сначала согласовали штабу Навального митинг, но потом отозвали разрешение. Навальный, несмотря на свое задержание, все равно призвал сторонников прийти на митинг.