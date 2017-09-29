Глава SpaceX предложил использовать ракеты для полетов на Земле

Глава SpaceX Илон Маск предложил использовать ракету BFR, созданную для полетов на Марс, для полетов на Земле.

BFR is capable of transporting satellites to orbit, crew and cargo to the @Space_Station and completing missions to the Moon and Mars. pic.twitter.com/p9staho4VZ — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2017

Максимальная скорость ракеты достигает 27 тысяч км/ч. В компании отметили, что из любой точки Земли в другую можно будет добраться меньше, чем за час. Например, перелет из Нью-Йорка в Шанхай займет 39 минут, а из Лондона в Дубаи — 29 минут.

«Забыл сказать, что стоимость билета будет примерно такой же, как цена проезда в экономклассе самолета», — написал Маск.

К 2022 году SpaceX планирует доставить не менее двух грузовых кораблей на Марс, а в 2024 году две пилотируемые ракеты BFR доставят на планету людей, которые станут основателями колонии.

В апреле 2016 года SpaceX заявила об отправке космического корабля на Марс в 2018 году.