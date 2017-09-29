Новая газета

Глава SpaceX предложил использовать ракеты для полетов на Земле

Общество

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Глава SpaceX Илон Маск предложил использовать ракету BFR, созданную для полетов на Марс, для полетов на Земле.

Максимальная скорость ракеты достигает 27 тысяч км/ч. В компании отметили, что из любой точки Земли в другую можно будет добраться меньше, чем за час. Например, перелет из Нью-Йорка в Шанхай займет 39 минут, а из Лондона в Дубаи — 29 минут.

«Забыл сказать, что стоимость билета будет примерно такой же, как цена проезда в экономклассе самолета», — написал Маск.

К 2022 году SpaceX планирует доставить не менее двух грузовых кораблей на Марс, а в 2024 году две пилотируемые ракеты BFR доставят на планету людей, которые станут основателями колонии.

В апреле 2016 года SpaceX заявила об отправке космического корабля на Марс в 2018 году. 

Теги:
марс, наука, космос, spacex, илон маск
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