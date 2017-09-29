«Ъ» узнал о подготовке «Ситибанка» к возможному уходу из России

«Ситибанк» за последние два года в рамках новой стратегии сократил число подразделений вдвое, число розничных клиентов сократилось на 40%, также уменьшен объем выпуска пластиковых карт, пишет газета «Коммерсант».

Собеседники издания утверждают, владельцы банка готовятся к тому, чтобы с минимальными потерями свернуть бизнес в России в случае санкций или «иных внешних причин».

«Ситибанк буквально создает условия для того, чтобы клиентам среднего класса стало некомфортно в нем обслуживаться», — заявляет собеседник «Коммерсанта».

В самом банке настаивают, изменения в работе связаны с новой стратегией по переходу на цифровые каналы и расчисткой портфеля от пассивных клиентов.

Ситибанк — «дочка», которая на 100% принадлежит американской Citigroup. Конгломерат является одним из крупнейших в мире. Citigroup занимается кредитованием физических и юридических лиц, занимается операциями на волютном рынке и рынке ценных бумаг.

Максим Прошкин