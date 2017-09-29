Власти Екатеринбурга не нашли нарушений в изъятии детей у удалившей грудь женщины

Министерство соцполитики Свердловской области не обнаружило нарушений в работе органов опеки, которые изъяли детей у Юлии Савиновских, удалившей грудь. Ответ министерства Савиновских разместила в своем фэйсбуке.

В документе объясняется, «в случае возникновения противоречий между интересами подопечного и интересами опекуна» опекуна могут освободить от исполнения обязанностей.

«Такие противоречия были установлены органами опеки и попечительства, что стало причиной изъятия детей из вашей семьи», — поясняют в региональном министерстве.

В органах опеки заявляли, они забрали двух приемных мальчиков из-за заболевания опекуна. Помочь разобраться в ситуации Савиновских пообещала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

В конце августа органы опеки забрали двух приемных детей у семьи Савиновских, после того как женщина завела блог от имени трансгендера и сделала «незаконную операцию». Как объяснила Савиновских, речь идет об операции по удалению молочных желез, которую она сделала из-за неудобств и проблем со здоровьем. Пока девушка готовилась к операции, она вела блог от имени выдуманного трансгендера, который хочет изменить пол. Теперь семья опасается, что у них отнимут и двух родных детей.

Максим Прошкин