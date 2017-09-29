Неизвестные сообщили о «бомбах» в 72 зданиях Екатеринбурга

В Екатеринбурге эвакуировали людей из 72 зданий после сообщений о заложенных в них взрывных устройствах. Об этом глава города Евгений Ройзман написал в своем твитторе.

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Спасателям пришлось эвакуировать людей из зданий правительства, администрации губернатора, а также некоторых региональных министерств.

Неизвестные сообщила о бомбах в детских садах, школах, вузах, торговых центрах и вокзалах. По информации портала «Екатеринбург Онлайн», проверяют даже троллейбусы.

Напомним, сообщения о минировании общественных мест, административных зданий в крупных городах России стали появляться 10 сентября. Волна телефонного терроризма прокатилась по Москве, Санкт-Петербургу, Екатеринбургу, Краснодару, Воронежу и другим российским городам. Отметим, что ни одна из угроз не подтвердилась.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что массовая эвакуация людей в российских городах из-за сообщений об угрозе взрыва не связана с учениями. Из-за анонимных звонков было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК России (телефонный терроризм).

Максим Прошкин