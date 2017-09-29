В Челябинске ФСБ пришла с обысками к бывшему мэру города

Сотрудники ФСБ проводят обыски в доме у бывшего мэра города Сергея Давыдова, передает Интерфакс.

Обыск проходит в рамках дела о мошенничестве со средствами муниципального бюджета в особо крупном размере. Речь идет о хищениях в 2012-2015 годах из средств муниципального предприятия в сфере ЖКХ. Однако не уточняется название предприятия, а также сумма хищения.

«ФедералПресс» со ссылкой на свои источники сообщает, что МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС) и ООО «Городской центр начисления коммунальных платежей» заключили договоры по завышенной цене. В результате у МУП были похищены 340 млн рублей.

Давыдов занимал пост мэра Челябинска с 2010 по 2014 год.