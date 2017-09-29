«Диссернет» назвал имена связанных с плагиатом академиков из нового президиума РАН

В новый состав президиума Российской академии наук, который был сформирован накануне, попали академики, участвовавшие в защите диссертаций c плагиатом.

Как рассказал «Новой газете» сооснователь сообщества «Диссернет» Андрей Заякин, представителями так называемой «диссертационной индустрии» являются Николай Долгушкин — руководитель одной диссертации с обильным плагиатом; Андрей Каприн — научный руководитель двух списанных диссертаций; Иван Куликов — «профессиональный оппонент», давший положительные отзывы на четыре диссертации с плагиатом, включая знаменитую диссертацию Белана Хамчиева, в которой рапс измерялся в головах, и на диссертацию Сергея Курдюкова, у которого промтовары стали рыбой; а также Александр Румянцев, который был научным руководителем одной списанной диссертации.

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Особенно примечателен, по словам представителей «Диссернета», академик Борис Порфирьев. Как отмечает в своем посте в фейсбуке Заякин,«...самая выдающаяся роль Порфирьева в борьбе с русской наукой — оправдательные вердикты ..., которые он регулярно выносит в качестве председателя Экспертного совета по отраслевой и региональной экономике».

Кроме этого, академик Порфирьев дал свое согласие числиться членом редколлегий тридцати журналов, большинство из которых — мусорные, т.е. нарушают принципы научного рецензирования, публикуя статьи с плагиатом, неясным авторством и дублируя публикации, отмечает Заякин.

Напомним, накануне в РАН прошли выборы президента. Им был избран Директор Института прикладной физики РАН, академик Александр Сергеев. Позже президент России Владимир Путин утвердил его на этой должности.