Путин назначил врио губернатора Красноярского края

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса, ранее он занимал должность главы заксобрания края, следует из указа, опубликованного на сайте Кремля.

Этим же указом президент освободил от должности губернатора Виктора Толоконского, который на встрече с региональным правительством и депутатами объявил о своей отставке. Накануне об отставке Толоконского рассказали источники РБК.

Александр Усс, который занимал должность главы заксобрания Красноярского края, пришел в политику в 1993 году. В 2002 году политик участвовал в выборах губернатора края, победил в первом туре, однако проиграл во втором. Он также является членом Совета по внешней и оборонной политике.

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Напомним, в отставку ушли глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, а также глава Самарской области Николай Меркушкин.

В Кремле серию отставок губернаторов назвали нормальной и ожидаемой. Ранее массовые отставки губернаторов произошли в феврале 2017 года.

Максим Прошкин