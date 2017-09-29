Бывшего канцлера Германии избрали главой совета директоров «Роснефти»

Новым членом совета директоров «Роснефти» и его главой стал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, передает РБК.

По словам главы компании Игоря Сечина, это «будет способствовать развитию международного бизнеса компании», а также «выстраиванию конструктивных взаимоотношений с западными партнерами и в целом стимулированию торгово-экономических связей между нашими странами».

«Я принял решение сделать это (войти в совет директоров — ред.) с большой радостью и чистым сердцем. Я решил привнести тот опыт, который я накопил благодаря своей работе в политической и экономической сфере, и я рад той атмосфере, которая царит во всех управляющих органах компании», — сказал Герхард Шредер.

В конце августа Интерфакс со ссылкой на источник сообщил, что Шредер заявлен кандидатом на пост председателя совета директоров «Роснефти». Среди кандидатов также были помощник президента Андрей Белоусов, который руководит советом на данный момент, министр энергетики Александр Новак, исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Шредер руководит комитетом акционеров Nord Stream AG и возглавляет Nord Stream 2. Он также был членом совета директоров ТНК-BP, которую позже купила «Роснефть».