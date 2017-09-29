Путин отправил самолеты спецотряда «Россия» за пассажирами «ВИМ-Авиа» в Турцию

Президент России Владимир Путин приказал отправить два самолета Ту-124, которые принадлежат спецотряду «Россия», за пассажирами «ВИМ-Авиа» в Анталью. Об этом РИА Новостям рассказала пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.

По словам Крыловой, на борту каждого самолета может поместиться до 160 человек. Первое воздушное судно вылетит в Анталью в 13:00, а второе — в 18:00.

Специальный летательный отряд «Россия» основали в 2009 году. Его основная задача — перевозить первых должностных лиц страны. Самолеты отряда базируются в специальном терминале «Внуково-2. Всего в флоте насчитывается 60 самолетов.

25 сентября 10-я в списке крупных авиакомпаний России «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок из-за отсутствия денежных средств. Согласно информации Росавиации, это случилось из-за задолженностей компании перед аэропортами и поставщиками топлива.

В отношении «ВИМ-Авиа» завели дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным Следственного комитета, компания продавала билеты, несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.

С 16 октября, согласно информации Росавиации, «ВИМ-Авиа» полностью прекратит перевозку пассажиров. Общий долг авиакомпании за услуги, топливо, аэропортовое и наземное обеспечение полетов составляет порядка 1,3 млрд рублей.

Максим Прошкин