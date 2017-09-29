В Амурской области военнослужащий застрелил трех человек и скрылся

В Амурской области военнослужащий расстрелял офицера и двух солдат, передает РИА Новости.

«На полигоне в Амурской области при проведении плановых ночных стрельб военнослужащий выпустил очередь из автомата в направлении группы ожидающих выхода на огневой рубеж», — уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, еще двое военнослужащих получили ранения.

Стрелявший украл автомат с несколькими рожками патронов и скрылся с территории полигона. Рассматриваются все версии случившегося, включая нервный срыв у военнослужащего.

Как уточнили ТАСС в администрации Белогорска, инцидент произошел в одной из воинских частей в микрорайоне Транспортный.