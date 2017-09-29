В Югре предложили создать реестр отчисленных студентов для выявления экстремизма

Депутат думы Югры Виктор Сысун предложил создать реестр, в которой бы заносилась информация об отчисленных студентах, чтобы выявлять экстремистские настроения, сообщает издание Znak.com.

Идею чиновника поддержала губернатор Югры Наталья Комарова, а также добавила, что две недели назад дала поручение департаменту образования ХМАО на постоянной основе формировать информацию об отчисленных студентах.

Сысун также вспомнил резню в Сургуту, перестрелки в Нижневартовске и другие события, которые случились, по его мнению, из-за ошибок миграционной политики и упущенной работе в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений.

Напомним, 19 августа в Сургуте Артур Гаджиев напал с топором и ножом на прохожих и позже был застрелен полицией. Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на прохожих.

МВД заявило, что не рассматривает версию теракта как основную. По факту нападения было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Максим Прошкин