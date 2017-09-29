Новая газета

В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных организаций

Политика

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в России организаций, сообщается на сайте Госдумы.

«Предлагается предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам запрещенных в России организаций, что позволит своевременно блокировать распространяемые ими информационные материалы», — сказано в пояснительной записке.

В июле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил для повышения эффективности борьбы с экстремизмом блокировать террористические сайты во внесудебном порядке. 

По его словам, если «обладатели» сайта, считают, что сайт внесен в список запрещенных несправедливо, у них есть право обжаловать решение в суде.

Теги:
законопроекты, госдума, россия, блокировка сайтов, следственный комитет
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