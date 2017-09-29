В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных организаций

Депутаты внесли в Госдуму законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в России организаций, сообщается на сайте Госдумы.

«Предлагается предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам запрещенных в России организаций, что позволит своевременно блокировать распространяемые ими информационные материалы», — сказано в пояснительной записке.

В июле глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил для повышения эффективности борьбы с экстремизмом блокировать террористические сайты во внесудебном порядке.

По его словам, если «обладатели» сайта, считают, что сайт внесен в список запрещенных несправедливо, у них есть право обжаловать решение в суде.