Следствие попросило отправить под домашний арест гендиректора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа»

Следствие просит отправить под домашний арест генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву, рассказала пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

«В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении обвиняемых Кочнева и Пантелеевой меры пресечения в виде домашнего ареста», — сказала Юнона Царева

По ее словам, пока Кочнев и Пантелеева не доставлены в суд. Их обвиняют в причастности к хищению денежных средств пассажиров авиакомпании.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин приказал отправить два самолета Ту-124, которые принадлежат спецотряду «Россия». Первое воздушное судно вылетело в Анталью в 13:00, а второе — в 18:00.

Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок из-за отсутствия денежных средств. Согласно информации Росавиации, это случилось из-за задолженностей компании перед аэропортами и поставщиками топлива.

После этого Следственный комитет завел уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что компания продавала билеты, несмотря на то, что денег на топливо и обслуживание самолетов у нее не было.