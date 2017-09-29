Новым главой «ВИМ-Авиа» стал бывший руководитель «Трансаэро»

Новым гендиректором авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая 25 сентября прекратила чартерные рейсы из-за отсутствия денег, назначили Александра Бурдина, ранее возглавлявшего «Трансаэро». Об этом РИА Новости сообщил представитель «ВИМ-Авиа».

По словам собеседника агентства, Александра Бурдина назначили для разрешения «кризисной ситуации» перевозчика. Отмечается, что Бурдин пришел в авиакомпанию в составе команды экспертов в сфере управления, обладающих успешным опытом действий в кризисных ситуациях. Во все подразделения перевозчика пришли новые руководящие кадры, уточнил собеседник.

Сейчас новое руководство «ВИМ-Авиа» проводит финансовый анализ, вырабатывает новую модель развития авиакомпании и сотрудничает с правоохранительными органами, добавил представитель перевозчика.

Ранее Бурдин, как отмечает агентство, в течение двух лет возглавлял «Трансаэро». Также был главой группы компаний Unitile — одного их крупнейших холдингов в России по производству керамических строительных материалов — и 11 лет был заместителем генерального директора, членом правления компании «Русал».

Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок из-за отсутствия денежных средств. По данным Росавиации, это случилось из-за задолженностей компании перед аэропортами и поставщиками топлива. После этого Следственный комитет завел уголовное дело. Генерального директора и главного бухгалтера «ВИМ-Авиа» задержали. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

Андрей Дубровский