Суд отправил гендиректора «ВИМ-Авиа» и главбуха авиакомпании под домашний арест. Обновлено

Обновлено Басманный районный суд отправил под домашний арест до 25 ноября генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву. Об этом сообщает RNS из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

В свою очередь, Пантелеева, сообщила на заседании суда, что не возражает против помещения ее под домашний арест, отмечает агентство.

Генерального директора «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева и главного бухгалтера авиакомпании Екатерину Пантелееву задержали накануне. Их обвиняют в хищении денежных средств пассажиров.

По версии следствия, сотрудники «ВИМ-Авиа» продолжали продавать авиабилета на рейсы, зная, что у компании нет денег на топливо, и продали их на миллион рублей.

Напомним, 25 сентября «ВИМ-Авиа» полностью отказалась от чартерных перевозок из-за отсутствия денежных средств. Росавиация считает, что это случилось из-за задолженностей перевозчика перед аэропортами и поставщиками топлива. Следственный комитет возбудил уголовное дело.