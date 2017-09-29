Умерла двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании советская фигуристка Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил российский тренер Алексей Мишин.

«Мне сообщили о ее смерти, это большая потеря, для меня особенно, — сказал Мишин. — Потому что я половину своей спортивной жизни провел с ней и Олегом [Протопоповым] в одной раздевалке», — рассказал Мишин.

Людмила Белоусова родилась 22 ноября 1935 года в Ульяновске, окончила Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта.

Белоусова выступала в паре с Олегом Протопоповым. Она является двукратной олимпийской чемпионкой в парном катании (1964, 1968) и четырехкратной чемпионкой мира (1965, 1966, 1967, 1968).