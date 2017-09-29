Навального отпустили из полиции после составления протокола

Полиция отпустила ранее задержанного оппозиционного политика Алексея Навального после составления протокола о неоднократном нарушении организации проведения мероприятия (20.2.8 КоАП РФ). Об этом в своем твиттере сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Как уточнила Ярмыш, суд по этому административному делу состоится в понедельник.

Ранее в пятницу Навального задержали в подъезде собственного дома в Москве. Оппозиционер направлялся на вокзал, чтобы поехать в Нижний Новгород для участия в митинге.