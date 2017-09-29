В Нижнем Новгороде задержали сторонников Навального

Полиция задержала несколько сторонников оппозиционного политика Алексея Навального на несанкционированной акции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил в твиттере журналист «Медиазоны» Марк Григорьев. По его словам, задержаны около 10 человек.

Сотрудник «Комитета по предотвращению пыток» Сергей Бабинец рассказал изданию, что активисты хотели прогуляться по Рождественской улице, но их начали задерживать. По словам одной из участниц акции, среди задержанных есть несовершеннолетний.

По словам координатора штаба политика в Нижнем Новгороде Анны Юдиной, задержанных отвозят в отдел полиции №2.

«Задержали человек 10-12, кого-то отпускают без составления протоколов. Кого-то грозятся оставить на ночь в отделе», — уточнила Юдина.

Ранее в пятницу полиция задержала в Нижнем Новгороде главу федерального штаба Навального Леонида Волкова. На оппозиционера составили протокол по ст. 20.2.8 КоАП РФ (неоднократное нарушение организации проведения мероприятия).

Самого Навального задержали ранее в пятницу в подъезде его дома в Москве. Его также отпустили из полиции после составления протокола по ст. 20.2.8 КоАП РФ.