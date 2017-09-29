СК попросил арестовать гражданскую жену полковника Захарченко. Суд отказался рассматривать ходатайство

Следственный комитет задержал гражданскую жену бывшего начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России полковника Дмитрия Захарченко Анастасию Пестрикову по подозрению в мошенничестве. Следствие обратилось с ходатайством в Басманный суд Москвы об ее аресте, но суд отказался его рассматривать. Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

При этом будет ли ходатайство следствия об аресте Пестриковой рассмотрено в какой-либо другой день, пока не известно.

Гражданскую жену полковника Захарченко Анастасию Пестрикову задержали 28 сентября в аэропорту Самары, откуда она, согласно данным правоохранителей, собиралась улететь на Кипр. Ее обвиняют в мошенничестве (статья 159 УК РФ). По версии следствия, Пестрикова пыталась похитить 16 миллионов долларов у знакомой Лилии Горшковой, которая ранее называлась близкой к семье задержанной.

Напомним, полковника Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о получении взятки в размере семи миллионов рублей.

При обыске в квартире сестры Захарченко обнаружили более 8,5 миллиардов рублей в иностранной валюте. По словам полковника, он не имеет никакого отношения к этим деньгам.

Позднее Захарченко заподозрили в получении еще двух взяток. В его отношении возбудили еще одно уголовное дело, которое было объединено с основным.