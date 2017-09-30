Расстрелявший трех сослуживцев ефрейтор убит при задержании в Приамурье

Военнослужащий, расстрелявший офицера и двух солдат на полигоне в Амурской области, убит, во время задержания он пытался оказать вооруженное сопротивление, сообщает Интерфакс.

«Оказавший вооруженное сопротивление военнослужащий получил смертельное ранение. На месте происшествия работает комиссия Министерства обороны Российской Федерации», — сказали агентству в пресс-службе Восточного военного округа.

Несчастный случай произошел на полигоне в Амурской области. Военнослужащий расстрелял трех человек, украл оружие и патроны, после чего скрылся с места происшествия. Стрелявшим оказался ефрейтор Гасан Абдулахадов 1994 года рождения.

«Проходил службу водителем-электриком радиостанции роты связи в линейном батальоне с конца сентября 2017 года», — говорится на официальной странице мэрии Белогорска. Источник Интерфакса уточняет, Абдулахадов был призван отделом военного комиссариата ХМАО-Югры по Нижневартовску.

Администрации города предупредили местных жителей о случившемся, в администрациях и школах были усилены меры предосторожности. В городе опасались, что сбежавший может захватить заложников.

«В качестве вероятных причин случившегося рассматриваются все версии, включая нервный срыв военнослужащего», — заявили в Минобороны.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» (статья105 УК РФ).

Максим Прошкин