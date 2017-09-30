Правительство предложило идентифицировать пользователей мессенджеров без их согласия

Правительство предлагает разрешить мессенджерам идентифицировать пользователей без их согласия. Об этом сообщает Интерфакс.

Согласно документу, процедура идентификации будет происходить автоматически по абонентским номерам, если мессенджер зарегистрирован в России. В случае регистрации мессенджера за рубежом, иностранной компании придется заключить договор с сотовыми операторами.

В документе уточняется, если пользователь сменит номер, сотовый оператор должен уведомить об этом мессенджер, чтобы тот повторно провел идентификацию.

Напомним, летом президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании мессенджеров. Согласно документу, мессенджеры обязаны идентифицировать всех пользователей по номеру телефона.

Если Роскомнадзор потребует ограничить передачу сообщений с противоправной информацией от конкретного пользователя, то мессенджер должен будет это сделать в течение суток с момента получения этого требования от ведомства.

Кроме этого, мессенджер обязан будет обеспечить безопасность передаваемых сообщений. Если пользователь откажется получать сообщения от других пользователей, месенджер также должен это обеспечить.

Максим Прошкин