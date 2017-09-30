Трамп назначил Тиллерсона куратором антироссийских санкций

Президент США Дональд Трамп подписал документ о распределении полномочий по введению санкций против России, Ирана и КНДР. Текст меморандума опубликован на сайте Белого дома.

Закрепление санкций в отношении России на законодательном уровне будет курировать госсерктарь США Рекс Тиллерсон. Он также будет отвечать за те законы, которые разработали в ответ на возможное вмешательство российских хакеров в политические организации США.

Тиллерсон также получил право отказывать в выдаче виз тем, кто может нанести ущерб кибербезопасности «демократическим институтам или правительству» США.

Вопросами, связанными с введением ограничительных мер из-за распространения коррупции, займется министр финансов США Стивен Мнучин. В его обязанности также входит принимать решения о санкциях за поставку оружия правительству Сирии.

Еще одним куратором стал директор национальной разведки США Дэн Коутс.

Напомним, закон о введении санкций против России, Ирана и КНДР президент США Дональд Трамп подписал 2 августа. Кроме того, документ лишает президента США права самостоятельно снимать санкции без одобрения Конгресса.

Максим Прошкин