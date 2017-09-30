РИА Новости: власти уже приняли решение отставить губернатора Омской области

Власти приняли решение отправить губернатора Омской области Виктора Назарова в отставку, утверждают РИА Новости со ссылкой на источник в администрации президента.

«Да, в Омской области требуются изменения для повышения управляемости в регионе», — сказал собеседник агентства.

Источник РИА Новостей утверждает, до 10 октября от восьми до десяти губернаторов потеряют свои посты, с учетом уже ушедших. «Количество отставок целиком зависит от решения президента», — добавляет он.

Официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, в отставку уже ушли глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, глава Ненецкого автономного округа Игоря Кошина, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, а также глава Самарской области Николай Меркушкин.

29 сентября президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александра Усса вместо Виктора Толоконского.

В Кремле серию отставок губернаторов назвали нормальной и ожидаемой. Ранее массовые отставки губернаторов произошли в феврале 2017 года.

Максим Прошкин