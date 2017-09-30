Новая газета

Гражданин Саудовской Аравии пообещал сжигать женщин-водителей

Общество

Полицейские Саудовской Аравии задержали мужчину, который угрожал поджигать женщин, севших за руль автомобиля. Об этом сообщает The Independent.

Задержанный распространил в интернете видеозапись, на которой он клялся, что будет сжигать женщин «вместе с автомобилями».

Сотрудники правоохранительных органов не раскрывают имя мужчину, однако уточняют, что задержание произошло в восточной части страны.

Напомним, 27 сентября стало известно, что король Саудовской Аравии наделил женщин правом с 2018 года водить автомобиль.

Формально женщинам никто не запрещал садиться за руль. Местные органы власти не выдавали женщинам водительских удостоверений. Такие неформальные запреты объяснялись требованием следовать законам шариата.

Максим Прошкин

Теги:
автомобили, саудовская аравия, права женщин
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