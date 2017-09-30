Гражданин Саудовской Аравии пообещал сжигать женщин-водителей

Полицейские Саудовской Аравии задержали мужчину, который угрожал поджигать женщин, севших за руль автомобиля. Об этом сообщает The Independent.

Задержанный распространил в интернете видеозапись, на которой он клялся, что будет сжигать женщин «вместе с автомобилями».

Сотрудники правоохранительных органов не раскрывают имя мужчину, однако уточняют, что задержание произошло в восточной части страны.

Напомним, 27 сентября стало известно, что король Саудовской Аравии наделил женщин правом с 2018 года водить автомобиль.

Формально женщинам никто не запрещал садиться за руль. Местные органы власти не выдавали женщинам водительских удостоверений. Такие неформальные запреты объяснялись требованием следовать законам шариата.

Максим Прошкин