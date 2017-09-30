СМИ сообщили о задержании 50 человек с нетрадиционной ориентацией в Азербайджане

Сотрудники правоохранительных органов задержали около 50 человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией за последнюю неделю, сообщает The New York Times со ссылкой на правозащитников и адвокатов.

Местные власти объясняют, задержания происходили после звонков местных жителей, которые жаловались на проституцию.

В беседе с The New York Times один из адвокатов жертв Самед Рахимли заявил, что полиция «нацеливалась» не на людей, занимавшихся проституцией, а именно на представителей другой сексуальной ориентации в целом.

Адвокат утверждает, к задержанным применялись пытки электрошокером, а некоторым побрили голову.

Ранее пресс-секретарь Министерства внутренних дел Азербайджана Ахмед Захидов назвал «рейды» «оправданными» действиями.

«Люди, инфицированные СПИДом и другими заболеваниями, передающимися половым путем, представляют угрозу для жизни и здоровья молодых людей, которые вступают в контакт с ними», - сказал Захидов.

Он также добавил, что у 16 из арестованных был СПИД или сифилис.

В апреле «Новая газета» опубликовала расследование о массовых задержаниях в Чечне, пытках и убийствах людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Позже вышло продолжение материала, содержащее свидетельства массовых нарушений прав представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Проверкой этих данных занимается Следственный комитет России. «Новая газета» передала в СК персональные данные 26 жителей Чечни, ставших жертвами внесудебных расправ на основании подозрения в гомосексуальной ориентации.