Депутаты предложили без суда блокировать сайты с несогласованными акциями

Депутат Госдумы предложили блокировать сайты с нежелательным контентом без решения суда. Соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату парламента депутаты Юрий Швыткин («Единая Россия»), Олег Николаев («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), пишут «Ведомости».

Согласно тексту документа, под нежелательным контентом подразумевается призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности и участию в массовых мероприятиях, которые проводятся с нарушением закона.

По мысли депутатов, ускоренная версия блокировки сайтов может также применятся к площадкам, на которых размещаются материалы запрещенных в России НКО.

Депутаты предлагают Генпрокуратуре направлять соответствующее требование в Роскомнадзор, который и будет блокировать сайты. Такая процедура легче, быстрее и дешевле, объясняют представители власти в пояснительной записке.

Для того, чтобы заблокировать сайт сейчас Генпрокуратура должна сначала собрать доказательства наличия незаконного контента, отправить их в суд, который и выносит решение о блокировке, а Роскомнадзор это решение исполняет.

Авторы законопроекта отмечают, если владельцы сайтов успевают в течение трех месяцев подать апелляцию на решение суда, процессы затягиваются на год.

Максим Прошкин