В Москве умерла актриса Наталия Журавлева

Актриса Наталия Журавлева, которая игра в театре под руководством Олега Табакова, умерла на 79 году жизни. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе театра.

«Российский театр понес невосполнимую утрату: не стало прекрасного и чуткого педагога, замечательной, яркой актрисы. Театр Олега Табакова скорбит вместе с родными и близкими Наталии Дмитриевны» — сказали в пресс-службе.

Агентство уточняется, что о месте и дате похорон Журавлевой объявят позже.

Наталья Журавлева родилась в 1937 году. После окончания школу-студию МХАТ она вступила в труппу Театра имени Ленинского комсомола. С 1991 года артистка учила студентов МХАТа сценической речи.

В театр Табакова Журавлева перешла в 1995 году. Она играла роли в произведениях Максима Горького, Антона Чехова, Александра Островского, Николая Гоголя, Фёдора Достоевского, Августа Стриндберга и Бертольда Брехта.

Максим Прошкин