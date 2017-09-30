Украина обвинила Россию в размещении военных в Белоруссии

Глава Генштаба Украины, генерал армии Виктор Муженко в интервью Reuters заявил, что Россия не вывела военных с территории Белоруссии после завершения учений «Запад-2017».

По его словам, в Россию вернулись «несколько подразделений» военнослужащих и военная авиация.

«У нас есть информация, что они вывели лишь несколько единиц из объявленных 12 500 военнослужащих, из которых три тысячи были русскими, но на самом деле их было гораздо больше», — заявил господин Муженко.

Россия отвергла эти обвинения. Официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что все российские войска, задействованные в учениях, «вернулись в пункты постоянной дислокации». При этом он добавил, что Муженко, который делает такие заявления, профнепригоден.

«Абсолютное невладение оперативной обстановкой на удалении сотен километров от столицы собственной страны и фантазии о численности находящихся там войск — повод для немедленного увольнения такого начальника Генштаба», — сказал Конашенков (цитата по Интерфаксу).

Ранее о возможном превышении заявленных масштабов российско-белорусских учений «Запад 2017» говорил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг «на полях» Генассамблеи ООН, напоминает «Коммерсантъ».

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2017» проходили с 14 по 20 сентября 2017 года. В них участвовали, как сообщает Интерфакс, до 12,7 тысяч человек.

Учения являются плановыми и проводятся раз в два года. Одной из их целей является проверка возможности двух стран обеспечить безопасность Союзного государства при нападении.

Военно-политическое руководство европейских стран, в том числе членов НАТО, негативно реагировали на учения. Так, президент Литвы Даля Грибаускайте говорила, что учение носит провокационный характер. Россия, по ее словам, готовится к нападению на НАТО.