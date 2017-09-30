Собянин уволил главу управы проголосовавшего за «Яблоко» района
Мэр Москвы Сергей Собянин уволил главу управы Гагаринского района Ольгу Белягину, где на муниципальных выборах 10 сентября все 12 мандатов районных депутатов получила партия «Яблоко».
В распоряжении на сайте правительства и мэра Москвы говорится, что Белягина уволилась по «собственной инициативе». Пост главы района Белягина заняла в декабре 2015 года. В 2016 году она также стала секретарем Гагаринского отделения «Единой России».
Представитель мэрии, сообщает газета «Ведомости», заявил, что увольнение Белягиной не связано с выборами, добавив, что она уволилась по собственной инициативе. Сама Белягина в субботу оказалась недоступна для комментариев.
На должность Белягиной назначен ее первый заместитель Сергей Зуев, сообщила член «Яблока» Елена Русакова. Он отвечал за вопросы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства.
В Москве 10 сентября в единый день голосования проходили выборы в 125 районных советов. Партия «Яблоко» на них получила 176 мандатов.
За день до этого Собянин уволил «за грубейшие нарушения» главу управы Ново-Переделкино Юрия Носенко, его первого заместителя Светлану Антонову, а также заменил всех председателей участковых избирательных комиссий в этом районе. Причиной послужил опубликованный на YouTube сюжет «Сколько стоят "честные" выборы? (на примере района Ново-Переделкино, ЗАО, Москва)».
В Гагаринском районе постоянно зарегистрирован и голосовал президент России Владимир Путин.
В 2013 году Гагаринский район стал единственным районом Москвы, где политик Алексей Навальный получил больше голосов, чем мэр Собянин. Годом ранее в этом же районе бизнесмен Михаил Прохоров занял второе место на президентских выборах.