В Дагестане убили участкового полицейского

В Кизлярском районе Дагестана неизвестные убили участкового. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального Министерства внутренних дел (МВД).

«В одном из населенных пунктов Кизлярского района сегодня [30 сентября] обнаружено тело участкового уполномоченного полиции ОМВД по Кизлярскому району с признаками насильственной смерти», — сообщили в МВД.

Источник Интерфакса рассказал, что неизвестные похитили пистолет полицейского и угнали его автомобиль, который потом сожгли в соседнем районе.

«Автомобиль найденного убитым участкового уполномоченного полиции в Кизлярском районе обнаружили в соседнем Бабаюртовском районе», — сообщил источник.

Напомним, в конце августа на автозаправке в Каспийске неизвестные обстреляли наряд полиции. В результате один из правоохранителей был убит, а второй тяжело ранен.

Ответственность за нападение взяла на себя признанная в России террористической и запрещенная организация «Исламское государство».