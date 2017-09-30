Умер один из основателей КВН и «Спокойной ночи, малыши!»

В Москве умер один из основателей «Клуба веселых и находчивых», поэт и писатель Андрей Меньшиков. Он скончался после болезни на 73-м году жизни. Об этом Интерфаксу рассказали в его семье.

Андрей Меньшиков был капитаном команды Московского инженерно-строительного института, затем в 1986 году руководил возрождением КВН.

Кроме этого, он написал более сотни песен и стихов. Меньшиков долгое время работал на советском и российском телевидении и создал множество передач, например, «А ну-ка, девушки!», «Спокойной ночи, малыши!».

В 1995 году Меньшиков был удостоен премии «ТЭФИ» за детскую программу «Там-там новости». Он также был членом программного комитета «Евровидения» по детскому телевидению.