Сборную России по тяжелой атлетике в полном составе отстранили от ЧМ-2017

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила всю сборную России от участия в чемпионате мира, который пройдет с 28 ноября по 5 декабря в США. Об этом сообщается на официальном сайте IWF.

Федерация тяжелой атлетики России (ФТР) отсранена на год. Кроме этого, отстранены федерации тяжелой атлетики Казахстана, Китая, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Турции, Украины и Молдавии.

В организации пояснили, что пошли на такой шаг в рамках антидопинговых реформ по защите «чистых» спортсменов. У спортсменов всех перечисленных стран было не менее трех положительных результатов при перепроверке допинг-проб с Олимпиада в Пекине-2008 и Лондоне-2012.

В июне 2016 года IWF заявила, что отстранит на год Федерацию тяжелой атлетики России в случае обнаружения трех и более положительных результатов по итогам перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. В июле того же года IWF отстранила всю сборную России от участия в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.