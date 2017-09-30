Сторонников референдума за независимость Каталонии обстреляли из пневматики у школы в Манльеу. Четверо ранены

В субботу, 30 сентября, за несколько часов до объявленного каталонскими властями референдума о независимости, Энрик Милло, представитель правительства Испании в Каталонии, объявил о том, что каталонская полиция (Mossos d'Esquadra) по приказу Мадрида «взяла под контроль более половины избирательных участков» (1300 из 2315). В то же самое время, начиная с пятницы, сторонники независимости «мирно оккупируют» школы и лицеи, чтобы не дать полиции шанса помешать голосованию.

«Мирная оккупация» проходит под предлогом проведения культурных мероприятий: концертов, спектаклей, «родительских пикников» — см. например, фотографии «Новой» из школы Collaso i Gil, расположенной в центре Барселоны.

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Тот же господин Милло заявил, что «на 163 занятых полицией участках» в то же самое время присутствуют и активисты, борющиеся за проведение референдума. Полиция этих активистов пока не трогает, но позволяет «только покидать избирательные участки, но не заходить на них».

«Мы приглашаем их выходить», но не применяем силу, объявил представитель испанского правительства, подчеркнув, что пока «в этом нет необходимости».

По словам Милло, полицеские «регулярно напоминают» собравшимся о том, что они должны покинуть участки «к 6 утра воскресенья».

Напомню, что согласно «Закону о проведении референдума о самоопределении Каталонии» (принят каталонским парламентом 06.09.2017, а затем признан «неконституционным» решением КС Испании) избирательные участки должны быть открыты с 9 утра до 20.00.

Читайте также Почему каталонцы хотят независимости. Вводный курс

В пятницу вечером, 29 сентября, на одном из участков произошло первое мини-ЧП. Как сообщила каталонская газета El Periódico, в городе Манльеу (80 км от Барселоны), неизвестный (или неизвестные) обстреляли из пневматического оружия активистов, оккупировавших колледж Puig Agut. Стрельба произошла в районе 22 часов в два захода — сначала легкие ранения получили три человека, а затем, после того, как приехавшая полиция покинула место происшествия, стрельба раздалась еще раз: ранения получил еще один человек. Определить стрелявшего не удалось.