Минобороны отчиталось об успехах в борьбе с боевиками в Сирии

Минобороны сообщило о серьезнейших за последние месяцы потерях «Исламского государства» в Сирии (организация признана террористической и запрещена в России). За последние десять дней военные убили 2 359 человек и ранили еще 2,7 тыс. Такие цифры приводятся на официальной странице военного ведомства в фейсбуке.

Среди убитых «16 полевых командиров различных уровней и более 400 экстремистов, выходцев из России и стран СНГ», сообщили в Минобороны. Минобороны опубликовало видео авиаударов по позициям боевиков.

«Продолжавшиеся на протяжении последней недели попытки наступления террористических группировок “Джебхат ан-Нусры” (организация запрещена в России, — ред.) и ИГ на западе и востоке Сирии завершились провалом (…) Террористические группировки ИГ и ан-Нусра понесли самые серьезные потери за последние несколько месяцев», — отметили в ведомстве.

В настоящий момент, добавили в Минобороны, на востоке провинции Дейр эз-Зор завершается совместная с сирийскими войсками операция по окружению и уничтожению группировки из более 1,5 тыс. боевиков, вторгшихся с территории Ирака.

Накануне близкое к «Исламскому государству» информационное агентство Amaq сообщило, что боевики взяли в плен двоих российских солдат в сирийском городе Дейр-эз-Зор. В Минобороны эту информацию отвергли.