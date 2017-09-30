Лидера «Христианского государства» обвинили в давлении на кинотеатры

Лидеру движения «Христианское государство — Святая Русь» Александру Калинину предъявлено обвинение по делу о давлении на кинотеатры, сообщается на сайте МВД России.

Дело возбуждено по факту принуждения руководства кинотеатров к отказу от демонстрации фильма под угрозой применения насилия в отношении зрителей и причинения вреда и нанесения ущерба собственникам кинотеатров.

Александра Калинина задержали 20 сентября в Липецке вместе с братом Юрием Калининым и Александром Баяновым. Параллельно с ними в Москве задержали работавшего в боксерском клубе в Ясенево Дениса Манталуцу.

Через три дня Таганский суд Москвы арестовал Калинина до 22 ноября. Днем ранее под стражу заключили троих его соратников по подозрению в поджоге автомобилей у офиса в Москве адвоката Константина Добрынина, который представляет интересы режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Баянов и Калинин признали свою вину и рассказали о совершенном преступлении.

28 сентября пресс-секретарь краевого суда Красноярского края Наталья Мишанина рассказала, что Александр Калинин отбывал наказание в Норильске в течение 8,5 лет за участие в убийстве соседки в 2002 году.