РБК: на рекультивацию свалки в Подмосковье попросили миллиард рублей из бюджета

Владелец компании «Экопром», которая эксплуатирует мусорный полигон Царево в Пушкинском районе, Владимир Афанасенко просит дать ему из бюджета миллиард рублей на рекультивацию. Об этом узнал РБК.

Афанасенко сообщил, что ЗАО «Спецгеология» по заказу «Экопрома» разработало проект рекультивации полигона Царево, который региональные власти решили закрыть с 1 октября после массовых нарушений при его эксплуатации и жалоб местных жителей. Стоимость работ оценивается в миллиард рублей. Таких средств у «Экопрома», заявил Афанасенко, нет, поэтому он считает, что необходимо добиваться финансирования из федерального бюджета по программе «Чистая страна».

РБК отмечает, что Афанасенко является совладельцем почти трех десятков компаний (по данным СПАРК), входит в совет директоров Проминвестбанка, еще в восьми организациях числится руководителем. В частности, он является президентом НП «Группа социальной адаптации «Аватар» (деятельность по уходу с обеспечением проживания) и гендиректором АО «Лаборатория космического питания» (производство диетических продуктов).

«Спецгеология» также готовит проект рекультивации полигона Кучино в Балашихе, с резонансного закрытия которого после июньской прямой линии с президентом Владимиром Путиным началась волна ликвидации мусорных полигонов. Ожидается, что проект будет готов в начале ноября. После этого проект должен будет пройти государственную экологическую экспертизу. Затем будет объявлен тендер по выбору подрядчика, который займется рекультивацией. Это, сообщает РБК, обойдется бюджету Московской области в 4 млрд руб.

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На еще один проект рекультивации полигона — Некрасовка в черте Москвы — в бюджете группы компаний «ПИК», которая его приобрела, заложено около 1 млрд руб, сообщает РБК. Согласно протоколу совещания в правительстве Москвы, который есть в распоряжении издания, рекультивация должна завершиться 1 сентября 2018 года.