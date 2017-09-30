Олег Сенцов в письме из тюменского изолятора сообщил об этапе на Ямал

Приговоренный к 20 годам украинский режиссер Олег Сенцов, с которым почти месяц не могли связаться ни его семья, ни адвокаты, прислал письмо из тюменского изолятора, в котором предположил, что его эпатируют в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Письмо на сайте «Открытой России» опубликовала правозащитница Зоя Светова. Она сообщает, что оно датировано 17 сентября, а отправлено 21 сентября. До Москвы оно шло неделю. На конверте стоит штамп «Тюменская область, ФКУ СИЗО-1, г. Тюмень».

«У меня все нормально. Еду. Вывезли резко из Якутии и везут в Ямало-Ненецкий автономный округ. А там только одно место для отбывания наказания — это легендарные Харпы. Как там было, и как там есть, я думаю, что ты знаешь лучше меня. Ничего хорошего от этой командировки не жду. Тем более, проехав иркутский и омский централы, имею себе некоторое представление о том, как бывает плохо и не только по рассказам», — написал режиссер.

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Он также сообщает, что после того, как в июле до него пытался дозвониться якутскую ИК-1 министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а Pussy Riot провели акцию на мосту через озеро Сайсары неподалеку от колонии, ему дали «очередное ШИЗО».

«Это очень здорово! Но вместо звонка мне дали очередное ШИЗО (четвертое или пятое даже), а потом вообще вывезли в более жесткое место — Харп. Приказ об этом ФСИН России подписал в конце июля» — рассказал украинский режиссер.

При этом он отметил, что «это вовсе не значит, что не надо ничего делать». «Вы там, на свободе, можете делать все, что считаете нужным в поддержку меня или других политзеков, просто знайте, что у местных правоприменителей своя логика в голове, и реагируют они зачастую вот так. В конце концов на Северный полюс же они меня не вывезут сидеть?», — написал Сенцов.

В августе 2015 года суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии. Украинского режиссера признали виновным в создании террористического сообщества, совершении двух терактов в Крыму и подготовке еще к двум, а также в незаконном обороте оружия и взрывчатки.

Режиссер отбывал наказание в якутской колонии, в конце августа его этапировали в СИЗО-1 Иркутска. После этого член ОНК сообщил, что Сенцова 12 сентября вывезли из Иркутска в Челябинск.

В поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа расположены исправительная колонию особого режима №3 и ИК-18 (известная как «Полярная сова»). В первой содержат осужденных за совершение особо тяжких преступлений, приговоренные к 20 и более годам лишения свободы. во второй — пожизненно осужденных.