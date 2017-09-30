Сторонника одного из сильнейших кандидатов на пост президента Кыргызстана задержали за попытку госпереворота

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ) задержал депутата паламента республики Канатбека Исаева, обвинив его в подготовке захвата власти в стране в случае, когда один из сильных кандидатов в президенты республики Омурбек Бабанов потерпит поражение. Исаев является горячим сторонником Бабанова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГКНБ.

«Исаев, являясь сторонником кандидата на должность президента Кыргызской Республики Бабанова, вступив в предварительный сговор с отдельными лицами, в том числе с представителями организованных преступных группировок, осуществляют активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков в случае проигрыша Бабанова на выборах», — говорится в сообщении прокуратуры, которое приводит РИА Новости.

Дело в отношении Канатбека Исаева возбуждено по статьям «приготовление к преступлению», «массовые беспорядки» и «насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

Кроме Исаева задержаны еще несколько человек, сообщает Кыргызская редакция Азаттыка.

Выборы в Кыргызстане пройдут 15 октября в связи с окончанием президентского срока Алмазбека Атамбаева. Он не может повторно баллотироваться. Для участия в выборах зарегистрировались 12 кандидатов, в том числе бывший премьер Омурбек Бабанов. О своем намерении принять участие в президентской гонке заявляли 59 человек