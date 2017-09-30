Венедиктов: ДНК останков Николая II и Александра III совпали, и РПЦ это скоро признает

ДНК останков последнего русского царя Николая II совпал с ДНК его отца Александра III. Об этом, пишет Znak.com, сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов на «Дилетантских слушаниях», которые проходили в Музее Миши Брусиловского в Екатеринбурге и были посвящены расследованию гибели Николая II.

«Забегаю вперед, но пусть это прозвучит здесь. Результаты совпали: отец и сын», — сказал Венедиктов. Совпадение ДНК, отмечает издание, является серьезным подтверждением подлинности царских останков.

По словам Венедиктова, в ближайшее время Русская православная церковь (РПЦ) признает их. «Объявят до марта [2018 года, отец Тихон] Шевкунов подпишет акт», — сказал он. Ранее РПЦ не признавала подлинность найденных останков.

В сентябре 2015 года по настоянию патриарха Кирилла было возобновлено расследование дела о гибели царской семьи. Следователи эксгумировали останки императора Александра III для получения дополнительного материала для исследований.

В ноябре того же года Следственный комитет России сообщил, что дополнительные исследования подтвердили подлинность останков Николая II и императрицы Александры Федоровны.

Впервые дело было возбуждено в 1993 году после обнаружения группового захоронения близ Екатеринбурга, однако в 1998 году его закрыли.

Семья императора Николая II была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в Екатеринбурге.