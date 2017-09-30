В Петербурге арестовали сотрудника Пулково из-за падения пассажирки с трапа

В Санкт-Петербурге отправили под домашний арест сотрудника аэропорта Пулково, отвечавшего за ремонт трапа, с которого упала женщина с ребенком. Об этом сообщается на сайте следственного управления Следственного комитета (СК) на транспорте по региону.

По данным ведомства, трап, с которого упали пассажирка и ребенок, много раз ремонтировался сотрудниками обслуживающей аэропорт компании «Воздушные Ворота Северной Столицы». «В связи с чем имеются основания полагать, что данные ремонтные работы являются недоброкачественными», — отметили в СК.

Также в ведомстве сообщили, что при допросе в качестве подозреваемого сотрудник аэропорта дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное дело ч.1 ст.266 УК РФ (недоброкачественный ремонт транспортных средств).

Кроме этого, в отношении неустановленных должностных лиц контролирующего органа в сфере воздушного транспорта возбуждено дело по ч.2. ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

28 сентября в аэропорту Пулково во время выхода пассажиров с борта самолета «Уральских авиалиний», прилетевшего из Москвы, обрушился трап. Женщина 1973 года рождения с полуторагодовалой внучкой упала на асфальт с высоты более трех метров.

Ребенка доставили в больницу с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Девочке сделали операцию и оставили в реанимации, она в тяжелом состоянии. Женщина находится на амбулаторном лечении.