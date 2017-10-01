Сайт для голосования на референдуме о независимости Каталонии заблокирован

обновлено Сайт для голосования заблокирован Об этом «Новой» рассказал Эду Тио, организатор голосования на участке расположенном в барселонской школе IOS Drassanas. При этом на многих участках можно проголосовать. Там где регистрационный сайт все еще не работает, список проголосовавших стали вести от руки.

Так началось утром голосование в барселонской школе Ramon Llul.

La @policia arrenca literalment x la força ls urnes al col ramon llull d bcn. Imatges intolerables pic.twitter.com/FnqeujdftJ — Guillem Sànchez (@guillem_sm) October 1, 2017

Напомним, что в восемь утра, за час до объявленного времени открытия участков, советник главы правительства Каталонии Хорди Турулл объявил об изменении правил.

Во-первых, по его словам, проголосовать можно будет не только в 2315 точках, как было заявлено ранее, но на всех привычных избирательных участках. На предыдущих выборах их было 2700. Во-вторых, он заявил, что для голосования можно будет использовать даже бюллетени, отпечатанные дома на принтере.

Голосование началось. В школе Collaso i Gil, где я сейчас нахожусь, перед участком сотни три людей. В 8.45 под аплодисменты остальных в школу запустили первых избирателей. Эту школу местные жители заняли накануне утром, примерно человек 50 оставались сторожить ее ночью.

Хоан Рабасседа, мэр знакового городка Ареньш-да-Мун (здесь в 2009 были устроены первые «народные консультации» о возможном отделении Каталонии) прислал «Новой» видео с городского участка — народ встречает урны для голосования.

Правительство Испании тут же выразило свой протест. Каталонская газета El Periodico, цитирует свой источник: изменения правил «за 45 минут до голосования» «крушит последние признаки демократической ответственности».

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29 сентября, на одном из участков произошло первое мини-ЧП. Как сообщила каталонская газета El Periódico, в городе Манльеу (80 км от Барселоны), неизвестный (или неизвестные) обстреляли из пневматического оружия активистов, оккупировавших колледж Puig Agut. Стрельба произошла в районе 22 часов в два захода — сначала легкие ранения получили три человека, а затем, после того, как приехавшая полиция покинула место происшествия, стрельба раздалась еще раз: ранения получил еще один человек. Определить стрелявшего не удалось.

Напомним, что власти Каталонии запланировали провести 1 октября «референдум о независимости» и выходе из состава Испании. Согласно «Закону о проведении референдума о самоопределении Каталонии» (принят каталонским парламентом 06.09.2017, а затем признан «неконституционным» решением КС Испании) избирательные участки должны быть открыты с 9 утра до 20.00.

Перед голосованием прошли аресты каталонских чиновников, были изъяты бюллетени для голосования, а сторонники независимости провели в Барселоне массовые уличные акции.

Каталония – регион на северо-востоке Испании, рядом с границей Франции. Население региона свыше 7 млн человек, более трети из них – этнические каталонцы, говорящие на собственном языке. Столица автономного региона – Барселона.