В Мексике число жертв землетрясения выросло до 360 человек

В Мексике число погибших в землетрясении, которое произошло в ночь на 20 сентября, возросло до 360 человек. Об этом в своем твиттере сообщил национальный координатор сил гражданской обороны Мексики Луис Фелипе Пуэнте.

Как уточняет Пуэнте, 219 человек погибли в столичном округе Мехико. 74 – в штате Морелос, 45 — в Пуэбле, 13 — в штате Мехико, шесть — в Герреро, один в Оахаке.

Напомним, что 19 сентября на юге Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,4. Эпицентр стихийного бедствия находился в 160 километрах от столицы в штате Морелос. Пострадали центральные регионы страны и столица Мехико. Тогда без электричества остались 4,6 миллиона человек.

Предыдущее мощное землетрясение магнитудой 8,2 произошло в Мексике 8 сентября. Оно унесло жизни 90 человек.

Анастасия Тороп