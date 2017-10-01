Якутск полностью обесточен из-за аварии на ГРЭС

В результате аварии на Якутской ГРЭС город остался без электричества, сообщает ТАСС. Отключение электропитания произошло из-за срабатывания аварийной защиты.

По данным агенства, погибших и пострадавших нет.

Как уточнил источник в экстренных службах республики, на трансформаторной подстанции произошел технологический хлопок, после чего на электростанции загорелось масло.

«В результате хлопка на трансформаторной подстанции на территории ГРЭС возник пожар на площади порядка 70 квадратных метров. Возгорание уже локализовано», — сказал собеседник РИА Новостей.

В ПАО «Якутскэнерго» сообщили, что обесточенными оказались не только Якутск с пригородами, но и Хангаласский, Горный, Намский, Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Таттинский, Томпонский, Усть-Майский, Амгинский и Чурапчинский районы.

По словам заместителя главы администрации Якутска Дмитрия Садовникова, в городе идет подключение резервных источников питания.

Анастасия Тороп