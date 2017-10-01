Во время референдума о независимости Каталонии начались столкновения голосующих с полицией. 38 человек ранены

В Каталонии начались столкновения голосующих на референдуме о независимости с испанской полицией, сообщает Sky News со ссылкой на очевидцев. По данным El Periódico, 38 человек ранены.

Catalan people defending democracy in Sant Carles pic.twitter.com/x1briPpYSd — Help Catalonia (@CataloniaHelp2) October 1, 2017

Власти Каталонии выступили с требованием немедленной отставки полномочного представителя правительства Испании в регионе Энрика Мийо, обвинив его в репрессиях.

La Policía Nacional española intenta desalojar el colegio Jaume Balmes de Barcelona #CatalanReferendum pic.twitter.com/S4dNSVKijB — teleSUR TV (@teleSURtv) October 1, 2017

Для разгона участников референдума полиция применила резиновые пули. По словам корреспондента издания, резиновые пули были «довольно тяжелые». Он также добавил, что полицейские избивали людей дубинками.

Помимо этого, правоохранительные органы заблокировали несколько избирательных участков и изымают документы и урны для голосования.

Ранее стало известно, что сайт для голосования заблокирован. Об этом «Новой» рассказал Эду Тио, организатор голосования на участке расположенном в барселонской школе IOS Drassanas. При этом на многих участках можно проголосовать. Там где регистрационный сайт все еще не работает, список проголосовавших стали вести от руки.

За час за час до объявленного времени открытия участков, советник главы правительства Каталонии Хорди Турулл объявил об изменении правил. В частности, для голосования разрешили использовать даже бюллетени, отпечатанные дома на принтере.

Напомним, что власти Каталонии запланировали провести 1 октября «референдум о независимости» и выходе из состава Испании. Согласно «Закону о проведении референдума о самоопределении Каталонии» (принят каталонским парламентом 06.09.2017, а затем признан «неконституционным» решением КС Испании) избирательные участки должны быть открыты с 9 утра до 20.00.

Перед голосованием прошли аресты каталонских чиновников, были изъяты бюллетени для голосования, а сторонники независимости провели в Барселоне массовые уличные акции.

Каталония – регион на северо-востоке Испании, рядом с границей Франции. Население региона свыше 7 млн человек, более трети из них – этнические каталонцы, говорящие на собственном языке. Столица автономного региона – Барселона.