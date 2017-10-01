Симоньян сообщила о возможности ухода RT с рынка США из-за давления властей

Телеканал Russia Today может прекратить вещание в США из-за давления американских властей. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью программе «Итоги недели» телеканала НТВ.

«При худшем развитии событий мы покидаем территорию США, мы больше там не вещаем. При худшем развитии событий Россия отвечает тем же по отношению к американским СМИ», — сказала она.

Симоньян отметила, что ей, как журналисту, не нравится такое развитие событий. По ее словам, канал будет использовать все другие доступные методы общения с аудиторией, в том числе с американской.

11 сентября Министерство юстиции США потребовало от компании, которая обслуживает телеканал RT America, зарегистрироваться в качестве иностранного агента в соответствии с законом «О регистрации иностранных агентов» (FARA).

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «закон извращается и превращается в инструмент изничтожения телекомпании». Она добавила, что Россия готова дать «соответствующий ответ».

Захарова также сообщила, что претензии США к RT, а также порталу Sputnik «противоречат американским принципам свободы слова».

Анастасия Тороп