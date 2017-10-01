В Мадриде проходит акция за единство Испании
В центре Мадрида проходит акция против референдума в Каталонии, в которой участвует не менее 500 человек. Об этом сообщают РИА Новости.
«Никаких инцидентов или столкновений с полицией ни на площади Майор, ни на Пуэрта-дель-Соль зарегистрировано не было», – сообщил сотрудник полиции.
Противники референдума сейчас . #барселона #каталония #РеферендумвКаталонии #CatalonianReferendum pic.twitter.com/vL4alzWb54— Ро (@asap_rostik) October 1, 2017
Ранее представитель делегации правительства королевства Энрик Мильо заявил, что голосование в Каталонии по вопросу выхода из состава Испании не является референдумом.
«Национальная полиция и гражданская гвардия выполняют указания Верховного суда Каталонии. Представители полиции действуют профессионально и пропорционально ситуации в каждом конкретном случае», – сказал он.
По его словам, в происходящем виноват глава автономной области Карлес Пучдемон и его кабинет.
Пучдемон же уверен, что «жесткость полиции» навсегда опозорила королевство.
«Очевидно, что безответственное применение силы испанским государством не остановит каталонцев», – сказал глава Каталонии.
Напомним, что для разгона участников референдума полиция Испании применила резиновые пули. При этом полиция Каталонии не подчинилась приказу испанских властей и не стала закрывать участки для голосования. По предворительным данным, пострадало 38 человек.
Министерство внутренних дел Испании сообщает об 11 пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов.
Несмотря на ситуацию с полицией, вокруг избирательных участков собрались большие очереди. Как сообщает корреспондент «Новой газеты», перед барселонской школой Pia Sant Antoni, где правоохранительные органы закрыли участок, полиция стреляла в воздух для отпугивания людей.
Напомним, что власти Каталонии проводят «референдум о независимости» и выходе из состава Испании. Конституционный суд страны приостановил действие всех документов по голосованию, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Тем самым действия по подготовке референдума считаются незаконными.
Перед голосованием прошли аресты каталонских чиновников, были изъяты бюллетени для голосования, а сторонники независимости провели в Барселоне массовые уличные акции.