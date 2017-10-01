В Мадриде проходит акция за единство Испании

В центре Мадрида проходит акция против референдума в Каталонии, в которой участвует не менее 500 человек. Об этом сообщают РИА Новости.

«Никаких инцидентов или столкновений с полицией ни на площади Майор, ни на Пуэрта-дель-Соль зарегистрировано не было», – сообщил сотрудник полиции.

Ранее представитель делегации правительства королевства Энрик Мильо заявил, что голосование в Каталонии по вопросу выхода из состава Испании не является референдумом.

«Национальная полиция и гражданская гвардия выполняют указания Верховного суда Каталонии. Представители полиции действуют профессионально и пропорционально ситуации в каждом конкретном случае», – сказал он.

По его словам, в происходящем виноват глава автономной области Карлес Пучдемон и его кабинет.

Пучдемон же уверен, что «жесткость полиции» навсегда опозорила королевство.

«Очевидно, что безответственное применение силы испанским государством не остановит каталонцев», – сказал глава Каталонии.

Напомним, что для разгона участников референдума полиция Испании применила резиновые пули. При этом полиция Каталонии не подчинилась приказу испанских властей и не стала закрывать участки для голосования. По предворительным данным, пострадало 38 человек.

Министерство внутренних дел Испании сообщает об 11 пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов.

Очередь на участок для голосования. Фото: Анна Цигима

Несмотря на ситуацию с полицией, вокруг избирательных участков собрались большие очереди. Как сообщает корреспондент «Новой газеты», перед барселонской школой Pia Sant Antoni, где правоохранительные органы закрыли участок, полиция стреляла в воздух для отпугивания людей.

Напомним, что власти Каталонии проводят «референдум о независимости» и выходе из состава Испании. Конституционный суд страны приостановил действие всех документов по голосованию, принятых Женералитетом и каталонским парламентом. Тем самым действия по подготовке референдума считаются незаконными.

Перед голосованием прошли аресты каталонских чиновников, были изъяты бюллетени для голосования, а сторонники независимости провели в Барселоне массовые уличные акции.